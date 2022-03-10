 الأرصاد: أمطار ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية غدا الجمعة - بوابة الشروق
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الأرصاد: أمطار ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية غدا الجمعة

إسلام جابر
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 12:04 م | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 12:05 م

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الجمعة، يشهد سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، علاوة على نشاط الرياح على كل الأنحاء.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن غدا الجمعة، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بجانب اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح هناك، لترتفع الأمواج بين 3 و4 أمتار.

وأكدت أن غدا الجمعة يشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، على أن نشهد طقسا شديد البرودة ليلا على سائر الأنحاء.


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