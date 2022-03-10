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البنتاجون: نبحث تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

سي إن إن
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 3:54 ص | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 3:54 ص

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع "العديد من الدول" بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي، وذلك بدلا من نقل مقاتلات من بولندا إلى أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، للصحفيين، الأربعاء: "نجري حاليا مناقشات مع العديد من الدول حول تزويد أوكرانيا ببعض القدرات، مثل صواريخ أرض - جو على سبيل المثال، التي تم تدريب الأوكرانيين عليها ولديهم استعداد لاستخدامها".

 
وقال كيربي إنه يمكن تزويد أوكرانيا بـ"أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، مثل صواريخ ستينغر وكذلك الصواريخ المضادة للدروع، مثل جافلين".

 
وأضاف: "سنواصل الحديث مع الأوكرانيين حول احتياجاتهم، وكذلك سنواصل الحديث مع الحلفاء والشركاء حول أفضل السبل لتلبية هذه الاحتياجات".

وقال المتحدث باسم البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصل بنظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، لكن كيربي لم يقدم تفاصيل عن القضايا التى تمت مناقشتها خلال الاتصال.

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