تحدث الأرجنتيني، خوان براون، مدرب الإسماعيلي السابق، عن استمرار سلسلة النتائج السلبية، للدراويش، بعد إقالته والاستعانة بـ حمد إبراهيم في الإدارة الفنية للفريق.

وقال براون، في تصريحات عبر قناة "الحياة": «أرفض توجيه الانتقادات للصفقات الجديد للإسماعيلي، اللاعبون في حاجة للوقت من أجل الانسجام، ويجب منحهم الثقة والمساندة من قبل الجماهير للتطوير بشكل أسرع».

وأضاف: «حال استمراري، كان الفريق سيتحسن بشكل تدريجي ويفوز في المباريات، وأؤكد مجددا رفضي لـ ذبح اللاعبين الجدد للفريق، لم يحصلوا على الدعم المطلوب».

وتابع: «لا أريد الحكم على المدرب الجديد للفريق، الوقت مازال مبكرا، لم يتواجد مع الفريق سوى وقت قصير جدا، يجب على جماهير الدراويش تقديم دعم كبير له من أجل النجاح ومنحه مزيد من الثقة له وللاعبين».

واسترسل: «الفريق سيعود لمكانته الطبيعية، مع مرور الوقت النتائج ستتحسن خلال الفترة القادمة، ورسالتي للجماهير يجب إزالة الضغوط من على اللاعبين والجهاز الفني من أجل العمل في الاستقرار وتحقيق نتائج طيبة».

وحول أفضل لاعب في الدوري المصري، أجاب: «أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك يمتلك قدرات عالية، ولكني لم أشاهد الكثير وكل لاعبي الفرق أيضا».

ويقع الإسماعيلي، في قاع جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، ولم يحقق أي انتصار في أي مباراة خاضها حتى الآن.