تمنى المطرب محمد منير، أن تُقدِم الدولة على تكريم الفنانين لا سيما أولئك الذين قدموا الكثير من العطاءات من أجل الفن.



جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، على هامش احتفالية الموسيقار هاني شنودة في الرياض.



وقال: «أتمنى إن الدولة تكرم الفنانين خاصة اللي قدموا كتير للفن وتطلق أسماءهم على المسارح».



وأضاف المطرب الملقب بالكينج، أن مسيرته الفنية مستمرة لأكثر من 40 عاما، كرّس فيها نفسه وحنجرته لخدمة وطنه الأول (مصر).



وأشار منير إلى قدّم أغنيات من المخيط للخليج، وأن جمهوره متنوعا ويصل إلى الجيل الخامس باعتبار أن هناك أطفالا من جمهوره، معقبا: «دي نعمة من ربنا».



وأقيم يوم الأربعاء، حفل تكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة من قبل هيئة الترفيه السعودية، في العاصمة الرياض، بحضور عمالقة الغناء مثل محمد منير وعمرو دياب.