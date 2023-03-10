تدخل كبير للشرطة وقلق في مدينة كارلسروه الألمانية بعد اختطاف رهائن في إحدى الصيدليات

تسود حالة من القلق والترقب مدينة كارلسروه الألمانية بعد احتجاز رهائن في صيدلية.

قامت الشرطة الألمانية بعملية كبيرة وما تزال تجمع المزيد من قواتها مساء اليوم الجمعة، وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إثر ما يعتقد أنه احتجاز رهائن في مدينة كارلسروه بولاية بادن-فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

كانت أول مكالمة استغاثة وصلت للشرطة عند الرابعة والنصف مساء، وأفادت بأن رجلا أو أكثر أخذوا رهينة واحدة على الأقل من صيدلية بوسط المدينة.

وفي البداية لم تقل الشرطة شيئا عن عدد الجناة أو عدد الرهائن – لأسباب تكتيكية تتعلق بالعملية.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مساء اليوم الجمعة، إن الجريمة لا تزال مستمرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة من موقع الحادث إن هناك اتصالا يجري مع محتجزي الرهائن المحتملين.

وأضاف المتحدث أنه حسب الوضع الحالي، لا يوجد خطر على السكان، ذاكرا أنه لا يمكن حاليا تقديم أية معلومات عن عدد الرهائن أو الجناة.

مع ذلك دعت الشرطة المواطنين إلى تجنب منطقة العمليات واتباع تعليمات القوات المشاركة في العملية.

تم تخصيص مدرسة لإيواء السكان، وقالت الشرطة إن أي شخص لا يستطيع العودة إلى منزله في الوقت الحالي بسبب إجراءات الشرطة لديه فرصة للجوء إلى مدرسة نيبينيوس شوله.

تم إلغاء مناسبتين مسائيتين بصورة عاجلة في معرض كارلسروه التجاري بسبب الأحداث.

دعا مدرب الكلاب البارز روتر معجبيه إلى عدم الحضور إلى حدث كان مقررا إقامته قرب الموقع واضطر إلى إلغائه.

وقال روتر في مقطع فيديو نشر على قناته في موقع إنستجرام: "ألغي الحدث للتو بسبب احتجاز مسلح لرهائن في صيدلية تقع على بعد 100 متر، من فضلكم لا تأتوا إلى القاعة، فهي مطوقة على مساحة كبيرة، ورجاء لا تقتربوا منها أيضا".