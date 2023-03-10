غزل المحلة يعلن استدعاء لاعبه لمعسكر منتخب تنزانيا

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الجمعة، استدعاء لاعبه حميد ماو إلى معسكر المنتخب التنزاني، في فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب تنزانيا نظيره أوغندا، في فترة التوقف الدولي لشهر مارس، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال نادي غزل المحلة في بيان رسمي، اليوم الجمعة: «تلقي نادي غزل المحلة خطابا من الاتحاد التنزاني يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري للمشاركة مع منتخب تنزانيا في مباراتي أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار».

وأضاف البيان: «حيث من المقرر أن يخوض منتخب تنزانيا مباراتين يومى 24 في العاصمة الأوغندية كمبالا و 28 بدار السلام العاصمة التنزانيه».

وأتم البيان: «كما يستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء».