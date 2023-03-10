تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، معرضا للكتاب يضم أحدث إصداراتها لعام 2023 بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، خلال الفترة من 13 إلى 21 مارس الحالي، ضمن خطة الهيئة للوصول بإصداراتها للجمهور في جميع المحافظات، في ضوء استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة للعدالة الثقافية.

يشرف على تنظيم المعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات بإدارة تغريد كامل، حيث تقدم الهيئة أحدث إصدارات مشروع النشر بها ومنها ما أصدرته خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب الشهر الماضي، مثل مجموعة "طه حسين" التي أصدرتها في "20 عنوانًا" في الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي وسلسلة "روائع المسرح العالمي"، والعناوين الجديدة من سلسلة "الهوية"، إضافة إلى إصدارات سلسلة "الذخائر" وعناوين "ذاكرة الكتابة"، و"كتابات نقدية"، إضافة إلى غيرها من إصدارات سلاسل الهيئة مثل "الدراسات الشعبية" و"حكاية مصر" و"آفاق عالمية" و"آفاق السينما" و"آفاق الفن التشكيلي"، و"إصدارات النشر الإقليمي".