 لوكاكو يقود هجوم إنتر ميلان لمواجهة سبيزيا بالدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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لوكاكو يقود هجوم إنتر ميلان لمواجهة سبيزيا بالدوري الإيطالي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 8:59 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 8:59 م

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الذي سيخوض مواجهة سبيزيا مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتضن ملعب ألبرتو بيكو المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان وسبيزيا، والتي ستنطلق في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمي: هاندانوفيتش.

الدفاع: دي امبروزيو، أتشيربي، باستوني ودارميان.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش ومخيتاريان.

الهجوم: جوسيس، لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.


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