مؤلف مسلسل صدفة: نلقي الضوء على مشكلات جيل كامل

قال الكاتب أيمن سلامة، مؤلف مسلسل «صدفة»، إن الجمهور سيفاجأ بصدف كثيرة في المسلسل، لكنه سيكتشف في النهاية أن ما حدث لم يكن صدفة وأن كل شيء مرتب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن أحداث المسلسل تدور داخل مدرسة خاصة بها طلاب من المجتمع البسيط، مشيرًا إلى أنه يخاطب عامة الناس.



وأكمل: «نقدم شخصية ساذجة جدًا وطيبة وعلى نياتها وبسيطة، ومن خلال الأحداث الكوميدية التي نقدمها نلقي الضوء على مشكلات جيل كامل».



ونوه أن «هناك جيلًا كاملًا مهتم الآن أكثر بمواقع التواصل»، معقبًا: «تأثير تلك المواقع على شبابنا كان نقطة انطلاق لنا، وجرس إنذار ندقه ليتحمل أولياء الأمور المسئولية».



وأكد أن المسلسل يحمل «رسالة ضمنية كبيرة»، مضيفًا: «هذا الجيل بحاجة إلى عناية خاصة والتركيز معه، الهاتف المحمول بمثابة قنبلة في يد كل شاب وشابة وقد يؤدي إلى كوارث؛ لأنهم يعيشون واقعًا افتراضيًا ويركزون على نماذج طموحاتها أكبر من إمكانياتهم، كما يتجهون إلى الثراء السريع».



وأكمل: «65% من سكان مصر شباب، لازم نهتم بتلك الأجيال ونسمعهم وندخل بعمق في قضاياهم ونناقشها، ونحث أولياء الأمور على التواجد في حياتهم بعيدًا عن الحياة التي تأخذهم ويتركون أولادهم فريسة لعالم افتراضي كبير».



وتدور أحداث مسلسل «صدفة» في إطار اجتماعي كوميدي وملئ بالإثارة والتشويق حول الفتاة «صدفة» مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب.



كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.