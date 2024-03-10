مسئول فلسطيني: مستعمرون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية

أفاد مسئول فلسطيني بشروع "مستعمرين"، اليوم الأحد، بإقامة بؤرة استيطانية في عين الساكوت بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات قوله إن "عددا من المستعمرين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية، ذات طابع سياحي، جنوب عين الساكوت بالأغوار الشمالية".

ووفق الوكالة ، "تعتبر الساكوت من المناطق الطبيعية الجميلة والخلابة في الأغوار الشمالية، غنية بالحياة الزراعية، حيث أراضيها الخصبة، وانتشار مضخات المياه".

وأشارت إلى أن الساكوت قرية فلسطينية ذات مناطق سهلية مفتوحة بمحاذاة نهر الأردن، واحدة من أخصب الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، يحيطها عدة مستوطنات زراعية، تقدر مساحتها بعشرة آلاف دونم، وكان فيها 47 مضخة مياه، و17 بئرا ارتوازية، عدا عن الينابيع المنتشرة.

ولفتت إلى أن عين الساكوت الحدودية تشهد منذ أشهر حركة مستعمرين نشطة بين الحين والآخر، ويستولون على مساحات من الأراضي الزراعية للفلسطينيين في المنطقة.