تصريحات كارلو كوديتشيني حارس مرمى تشيلسي وتوتنهام السابق عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي

أكد كارلو كوديتشيني، حارس مرمى تشيلسي وتوتنهام السابق، أنه من الصعب توقع الفائز بمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، المقرر لها اليوم الأحد، ضمن منافسات البريميرليج، مشيرا إلى أن المنافسة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم محتدمة بين 3 أو 4 فرق.

قال كارلو كوديتشيني في تصريحات لبرنامج «رقم 10» المذاع على «القناة الأولى»:" مرحلة تشيلسي؟ بالنسبة للبلوز كانت أكبر تجربة لي في حياتي الكروية أنا إيطالي ونشأت في ميلان لكن عندما انتقلت إلى تشيلسي كان فريقا كبيرا وكانت أهم مرحلة في حياتي".

أضاف:" المنافسة مع تشيك؟ بالنسبة لي كانت منافسة شريفة فهو حارس كبير وعملاق وأقول له دائما إنه معلمي الأول وتعلمت منه الكثير لم يكن لدينا مشاعر كراهية لبعضنا البعض".

أشار:" أعظم اللاعبين الذين زاملتهم في تشيلسي؟ مالديني وجون تيري ولوكا مودريتش، كنت دائما محظوظا باللعب بجانب كبار اللاعبين".

تابع:" كنت مثل الطفل عندما توجت بالألقاب مع ميلان وأنا في سن التاسعة عشر عاما".

أوضح:" تراجع تشيلسي في ترتيب الدوري الإنجليزي؟ النتائج تبدو سيئة بالنسبة للجميع ولا أعلم سببا محددا لذلك هو سوء إدارة وسوء تنظيم في فترتي مع البلوز كان الفريق الأقوى في العالم".

شدد:" المنافسة على الدوري الإنجليزي؟ هناك 3 أو 4 فرق مرشحين للمنافسة.. من الصعب توقع نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليفربول، من سيحالفه الحظ سيكون هو الفائز".

واصل كوديتشيني:" تراجع منتخب إيطاليا؟ لدينا مشاكل معنوية، مستوانا متدني جدا ليس هذا منتخب إيطاليا الذي عاهدناه لكن سباليتي يسعى لبناء المنتخب من جديد وسباليتي مختلف عن مانشيني سباليتي خبرته الكروية أعلى ويتشاور دائما، سنرى إيطاليا في عهد جديد".

أكمل:" الدوري الإيطالي سيعود لقوته مرة أخرى وعندما كنت في الدوري الإيطالي كان به العديد من اللاعبين ونسعى لسد الفجوة الحالية ونسعى دائما للتطور".

أتم كوديتشيني:" يورو 2024؟ صعب تحديد منتخب هناك فرق كثيرة مثل إنجلترا فهو منتخب قوي جدا، وفرنسا أيضا تضم لاعبين كبار، وألمانيا".