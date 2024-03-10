الأوقاف تنشر السؤال 24 من مسابقة النحو التطبيقي للأئمة والخطباء والواعظات

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية، تطلق برنامجًا ومسابقة النحو التطبيقي للأئمة والخطباء والواعظات لمدة شهر بداية من 17 فبراير الماضي، مشيرة إلى أن المسابقة عبارة عن عدد من دورات ولقاءات اليوم الواحد، فضلًا عن طرح مسابقة حول أهم القواعد الأساسية وتطبيقاتها لمدة ثلاثين يومًا، عبارة عن ثلاثين سؤالًا تنشر يوميًا، ويكون اجتياز اختبارها شرطًا لأي مسابقة "إيفاد أو بعثة حج أو مساجد كبرى أو إدارة إشرافية أو قيادية مستقبلًا للأئمة"، وكشرط للتحسين بالنسبة لخطباء المكافأة.

وترسل الإجابات يوميًا على الرابط المعد لذلك، وسيتم تخصيص جوائز قيمة وشهادات تقدير، وشهادة اجتياز البرنامج لأفضل أصحاب الإجابات وأكثرهم مشاركة.

وذكرت أن السؤال الرابع والعشرين من المسابقة هو:

بين حكم المستثنى بـ(إلا) إذا كان الكلام تامًا منفيًّا، ومتى يعرب الاسم الواقع بعد (إلا) حسب موقعه في الجملة؟ مع التوضيح بالأمثلة.

* ترسل الإجابة من هنا خلال 24 ساعة من نشر السؤال، وسننشر دوريًا أسماء أصحاب أفضل الإجابات.



