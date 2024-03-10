مصرع شخص وإصابة 15 آخرين فى تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 15 آخرون، مساء السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أمام الكيلو 8 عند مدخل منطقة أبيس على الطريق الصحراوي، المتجة إلى محافظة الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من إدارتي شرطة "المرور والنجدة" حول ورود بلاغا من الأهالي، بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، وأسفر عن وقوع ضحية ومصابين.

وبانتقال شرطة المرور، رفقة سيارات الإسعاف، والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وقوع التصادم بين سيارتين أحدهما "نقل" والأخرى أجرة "ميكروباص".

تم نقل الجثة إلى ثلاجة الحفظ بالمستشفى لحين تسليمها لأسرتها، والمصابين إلى مستشفى جمال حمادة لاسعافهم؛ حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وحالتهم مستقرة - حتى الآن.

ووفقًا لمصدر أمني، جرى العمل على تسيير الحركة المرورية، ورفع آثار الحادث، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.