حسن الرداد: أسعى لأدوار رومانسية بعد نجاحي في الكوميديا

كشف الفنان حسن الرداد، عن تفاصيل دوره في مسلسل «محارب» المقرر عرضه بموسم دراما رمضان.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إنه يجسد شخصية «عزيز محارب» التي تمثل نموذجا حقيقيا للمواطن البسيط بعيدا عن الصورة النمطية التي أظهرته بوجه مغاير مؤخرا يتسم بالبلطجة والفتوة.
وأكد أن هدفه من خلال هذه الشخصية هو تقديم صورة واقعية للمواطن البسيط، مشيرا إلى تأثره بمسلسلات الزمن الماضي التي كانت تقدم نماذج واقعية للمواطنين مثل المدرس والدكتور والعامل.
وأوضح أن «عزيز» شخصية حقيقية لشاب محترم متفوق في الثانوية العامة كان بإمكانه الالتحاق بكلية الطب، لكن التزامه بالعمل منذ صغره جعله يعمل في الموقف ثم سائق ميكروباص لإعالة ومساعدة أسرته، لافتا أن المسلسل يناقش أيضًا تأثير الشائعات على تغير معاملة الناس.
وأشار «الرداد» إلى أنه قدم العديد من الأعمال الجادة في مسيرته الفنية، موضحا أن الأعمال الكوميدية حققت رواجًا أكبر، قائلا:«أنا الممثل الوحيد من جيلي الذي نوع في أدواره ولم يقتصر على شكل واحد».
وأضاف أنه على الرغم من نجاحه في الأعمال الكوميدية، إلا أنه سعى إلى تقديم أدوار متنوعة «رومانس- وسايكو دراما»، لافتا أن فيلم «تحت تهديد السلاح» يعد الفيلم المصري الوحيد الذي حقق إيرادات كبيرة في الوطن العربي خلال الـ 30عاما الأخيرة خارج الكوميدي.