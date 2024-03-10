حسن الرداد: أسعى لأدوار رومانسية بعد نجاحي في الكوميديا

كشف الفنان حسن الرداد، عن تفاصيل دوره في مسلسل «محارب» المقرر عرضه بموسم دراما رمضان‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء ‏السبت، إنه يجسد شخصية «عزيز محارب» التي تمثل نموذجا حقيقيا للمواطن البسيط بعيدا عن الصورة النمطية ‏التي أظهرته بوجه مغاير مؤخرا يتسم بالبلطجة والفتوة‎.‎

وأكد أن هدفه من خلال هذه الشخصية هو تقديم صورة واقعية للمواطن البسيط، مشيرا إلى تأثره بمسلسلات الزمن ‏الماضي التي كانت تقدم نماذج واقعية للمواطنين مثل المدرس والدكتور والعامل‎.‎

وأوضح أن «عزيز» شخصية حقيقية لشاب محترم متفوق في الثانوية العامة كان بإمكانه الالتحاق بكلية الطب، لكن ‏التزامه بالعمل منذ صغره جعله يعمل في الموقف ثم سائق ميكروباص لإعالة ومساعدة أسرته، لافتا أن المسلسل ‏يناقش أيضًا تأثير الشائعات على تغير معاملة الناس‎.‎

وأشار «الرداد» إلى أنه قدم العديد من الأعمال الجادة في مسيرته الفنية، موضحا أن الأعمال الكوميدية حققت رواجًا ‏أكبر، قائلا:«أنا الممثل الوحيد من جيلي الذي نوع في أدواره ولم يقتصر على شكل واحد».‏

وأضاف أنه على الرغم من نجاحه في الأعمال الكوميدية، إلا أنه سعى إلى تقديم أدوار متنوعة «رومانس- وسايكو ‏دراما»، لافتا أن فيلم «تحت تهديد السلاح» يعد الفيلم المصري الوحيد الذي حقق إيرادات كبيرة في الوطن العربي ‏خلال الـ 30عاما الأخيرة خارج الكوميدي.‏