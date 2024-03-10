جنايات بورسعيد: الحبس المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف طفل وسرقة هاتفه

قضت محكمه جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثه برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وسكرتارية طارق فوزي عكاشة، في القضية رقم 6464 لسنة 2023 كلي بورسعيد، بحبس المتهم بخطف طفل وسرقة هاتفه، بالسجن المشدد 10سنوات.

تعود وقائع القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2023، عندما أقدم المتهم أشرف محمد زكي، ويعمل سائق سيارة ميكروباص على خط الزهور، بتغيير خط سيره، بعد أن استقل السيارة الطفل آسر السيد محمد، بالوردية المسائية ليلا بهدف سرقة هاتفه المحمول، وأشهر سلاحا أبيضا عبارة عن مطواة، للاستيلاء على هاتفه، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة حي الزهور.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس بحكمها المتقدم.