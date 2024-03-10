الاتحاد الأفريقي يحث السودانيين على وقف الأعمال العدائية قبل رمضان

حث رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني فرقاء الأزمة في السودان إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية قبل حلول شهر رمضان، انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يرحب به الاتحاد الأفريقي.

وأصدر الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي مساء السبت بيانا قال فيه "أحث الأخوة في السودان الشقيق على الإلتزام بهذا القرار بما يحقن الدماء السودانية الغالية ويسمح بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق ويمهد للسير في طريق التوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال وعودة الامن والاستقرار لجمهورية السودان ".

وترأست موريتانيا في فبراير الماضي الاتحاد الأفريقي لمدة عام.