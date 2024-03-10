استقالة عضو في لجنة الانتخابات بالهند قبل أسابيع من إجراء الانتخابات العامة

استقال مفوض الانتخابات الهندي، آرون جويل، أمس السبت، قبل أسابيع من إجراء الانتخابات العامة الحاسمة في البلاد، ما أثار مزاعم بشأن نقص الشفافية في الهيئة الدستورية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن إخطار صادر عن وزارة القانون الهندية، إن رئيسة البلاد دروبادي مورمو، قبلت استقالة جويل التي صارت سارية بداية من التاسع من مارس الجاري، دون توضيح سبب استقالته.



جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تنتهي فترة شغل جويل لمنصبه في الخامس من ديسمبر 2027، كما كان التالي في الترتيب ليصير رئيسا لمفوضي الانتخابات في فبراير من العام المقبل.