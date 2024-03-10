سلطنة عمان تعلن: بعد غد الثلاثاء هو غرة شهر رمضان



أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، أنّ بعد غدٍ الثلاثاء هو غُرّةُ شهر رمضان المبارك لعام 1445هجري؛ لعدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل مساء اليوم الاثنين، وعليه يكون يوم غد الاثنين المتتم لشهر شعبان، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

كانت الكويت والسعودية قد أعلنتا في وقت سابق من اليوم الأحد أن غدا الاثنين هو غرة شهر رمضان.

جاء ذلك في بيان لهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعلنت السلطات في كل من سنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا، اليوم الأحد، أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.