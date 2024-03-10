تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حفلات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها العاشرة، في الفترة من 18 إلى 25 مارس 2024 في تمام التاسعة والنصف مساء، بمقر بيت السناري الأثري في حي السيدة زينب.

ويتألف برنامج الليالي، من مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والعروض الموسيقية التي تعكس تنوع وثراء الثقافة المصرية.

ويشمل البرنامج، مشاركة مجموعة من الفرق الفنية المتخصصة في إحياء التراث الفني والموسيقي المصرية.

وتحيي حفل الافتتاح يوم الاثنين 18 مارس، فرقتا "رسالة سلام" و"سماع" للرقص الصوفي المولوي، وتستمر الحفلات مع الفنان "محمد المنفلوطي" في الثلاثاء 19 مارس، ويليه حفل فرقة "بنات الحور" يوم الأربعاء 20 مارس.

وفي الخميس 21 مارس، تُقدم فرقة "نظرة" عروضها الفنية، بينما تُحيي فرقة "الفجر" حفل الجمعة 22 مارس.

ويشهد السبت 23 مارس، تقديم فقرة فنية للفنان ربيع زين وعرض حكي.

وفي الأحد 24 مارس، تُقام فعالية لفرقة "الطبول النوبية والآلات الشعبية".

وتختتم الفعاليات الاثنين 25 مارس بحفل يجمع بين فرقة "تواشيح الفنان عدنان الساسة" وفرقة "سماع" للرقص الصوفي المولوي.

جدير بالذكر أن الحفلات رؤية وإخراج د. انتصار عبدالفتاح مؤسس الليالي، الذي أكد أهمية ودور الليالي في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة، وتوضيح مكانة الفن الهادف في المجتمع، والحفاظ على التراث المصري، والحفلات مجانية تقام في شهر رمضان من كل عام؛ بهدف الاحتفال بالشهر المبارك.