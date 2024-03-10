السيناتور ساندرز: فرض أمريكا شروطا على المساعدات لإسرائيل سيكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله

دعا السيناتور الأمريكى بيرني ساندرز، إدارة بايدن، إلى تعليق المساعدات لإسرائيل أو فرض شروط عليها، خلال حديثه في برنامج "واجه الأمة" على قناة سي بي سي اليوم الأحد.

وذكر موقع إكسيوس الإخبارى الأمريكي، أن تصريحات ساندرز تأتي وسط خلاف متزايد بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استراتيجية إسرائيل في غزة.

ونقل موقع إكسيوس عن ساندرز قوله: "إننا نراقب احتمال أن يموت مئات الآلاف من الأطفال جوعا. ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون متواطئة في هذه المذبحة الجماعية للأطفال".

وعندما سألته مارجريت برينان، مقدمة برنامج "واجه الأمة"، عما إذا كان من المحتمل أن توقف الولايات المتحدة أو تضع شروطا للمساعدات لأحد أقرب حلفائها في الشرق الأوسط في عام انتخابات، أجاب ساندرز بأن هذا سيكون "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وأضاف: "لا يمكنك التوسل إلى نتنياهو. عليك أن تقول له: إذا كنت تريد أي أموال، عليك أن تغير سياستك. اسمح للشاحنات بالدخول لإطعام الأطفال".