قناة إسرائيلية: عدم التوصل لصفقة تبادل للأسرى يهدد بانهيار حكومة الحرب

قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن عدم التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل يهدد بانهيار حكومة الحرب الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن الوزيرين في مجلس الحرب بيني جانتس وجادي آيزنكوت من تكتل معسكر الدولة، سيستقيلان من حكومة الطوارئ، مما سيؤدي إلى انهيارها في حال عدم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى في الوقت القريب، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



كان مصدر مصري رفيع المستوى قد أكد لقناة "القاهرة الإخبارية" مغادرة وفود حماس وإسرائيل، عقب جولة مفاوضات لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، امتدت لمدة يومين في القاهرة.



وقال المصدر إن الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة، مشيرًا إلى مغادرة الوفود المشاركة بمحادثات القاهرة للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها.