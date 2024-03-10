 روسيا: الجيش الأوكراني يخسر أكثر من 150 جنديا في منطقة جنوب دونيتسك - بوابة الشروق
الأحد 10 مارس 2024 11:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

روسيا: الجيش الأوكراني يخسر أكثر من 150 جنديا في منطقة جنوب دونيتسك

د ب أ
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 11:14 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 11:14 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 150 جنديا ومستودعا للذخيرة في جنوب دونيتسك في الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن أكثر من 150 جنديا أوكرانيا قتلوا كما تم تدمير عربتي قتال مدرعتين وأربع عربات ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-20" وكذلك نظام مدفعية من طراز "فوزديكا". وأضافت أنه تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للجيش الأوكراني.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن وزارة الدفاع قولها، إن طيران العمليات التكتيكية والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية شنت هجمات ضد القوات والمعدات الأوكرانية في 136 منطقة خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة أنه تم تدمير مركز قيادة لواء أوكراني ومستودعي وقود ومستودعين للذخيرة خلال هذه الهجمات.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ثلاثة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" ودمرت 130 مسيرة أوكرانية منذ أمس.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك