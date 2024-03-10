روسيا: الجيش الأوكراني يخسر أكثر من 150 جنديا في منطقة جنوب دونيتسك

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 150 جنديا ومستودعا للذخيرة في جنوب دونيتسك في الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن أكثر من 150 جنديا أوكرانيا قتلوا كما تم تدمير عربتي قتال مدرعتين وأربع عربات ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-20" وكذلك نظام مدفعية من طراز "فوزديكا". وأضافت أنه تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للجيش الأوكراني.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن وزارة الدفاع قولها، إن طيران العمليات التكتيكية والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية شنت هجمات ضد القوات والمعدات الأوكرانية في 136 منطقة خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة أنه تم تدمير مركز قيادة لواء أوكراني ومستودعي وقود ومستودعين للذخيرة خلال هذه الهجمات.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ثلاثة أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" ودمرت 130 مسيرة أوكرانية منذ أمس.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل .