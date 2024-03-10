ألمانيا: نشطاء بيئيون يعلنون اعتزامهم عدم إخلاء غابة مجاورة لمصنع تسلا

أعلن نشطاء بيئيون في ألمانيا اعتزامهم عدم القيام مبدئيا بعملية إخلاء طوعي لغابة احتلوها بجوار مصنع شركة تسلا للسيارات بمنطقة جرونهايده القريبة من العاصمة برلين، وذلك رغم الهجوم الذي استهدف إمدادات الطاقة لمصنع الشركة الأمريكية الوحيد في أوروبا.

وصرحت متحدثة باسم مبادرة "إيقاف تسلا" بأن احتجاج هؤلاء النشطاء سيستمر إلى أجل غير مسمى. وردا على سؤال حول ما إذا كان النشطاء سيبدون تعاونا في حال القيام بعملية إخلاء للغابة، قالت المتحدثة:" سنظل حتى نتأكد أن الغابة والمياه لن يتم بيعهما لتسلا".

وأعلنت الشرطة اليوم الأحد أنها تراقب عن كثب أحداث التجمع في الغابة، إذ إن الشرطة لا تزال تسمح حتى الآن ببقاء مخيم النشطاء في الغابة حتى الخامس عشر من مارس الجاري، لكنها أعلنت بعد الهجوم على إمدادات الطاقة المغذية لمصنع تسلا أنها ستعيد تقييم الإذن الصادر للتجمع.

يذكر أنه منذ الأسبوع الماضي، يقوم نشطاء البيئة في جرونهايده بالاحتجاج على توسعة مخططة لموقع تسلا تتضمن استئصال الغابة المجاورة لمصنع السيارات حيث يعتصم هؤلاء النشطاء في بيوت خشبية بنوها فوق أشجار في الغابة.

من جانبه، صرح المتحدث باسم مبادرة المواطنين في جرونهايده، شتيفن شورشت، بأن الهجوم ليس وسيلة للسجال السياسي مشيرا إلى وجود تباعد ملحوظ بين التحالف البيئي والأشخاص الذين يحتلون الغابة.

وتظاهر بعد ظهر اليوم نشطاء بيئيون من تحالف "اغلقوا الصنبور لتسلا" في جرونهايده جنوب شرق برلين للاحتجاج على خطط التوسع في مصنع تسلا.

في المقابل، كانت هناك مسيرة شارك فيها سكان بالمنطقة يرون أن هناك فرصا في مجمع تسلا في المنطقة.