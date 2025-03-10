مباحثات عراقية لإعادة فتح السفارة السويدية في بغداد

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بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، مع القائم بأعمال السفارة السويدية في بغداد يورجن لندستروم، إعادة فتح السفارة السويدية في بغداد تعزيزا لمبادئ الصداقة والشراكة بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الأعرجي استقبل بمكتبه القائم بأعمال السفارة السويدية في بغداد بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، اندرس فيباري.

وأضاف البيان، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون والصداقة بين العراق ومملكة السويد ، وفي جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتابع: "كما جرى مناقشة التطورات الأمنية على المستوى الإقليمي بشكل عام والساحة السورية بشكل خاص".

وأكد الجانبان، بذل الجهود لإعادة فتح السفارة السويدية في بغداد، تعزيزا لمبادئ الصداقة والشراكة بين البلدين.