 اشتباكات بين مجموعة من سكان التبت والشرطة أمام السفارة الصينية في الهند خلال إحياء ذكرى انتفاضتهم ضد الصين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اشتباكات بين مجموعة من سكان التبت والشرطة أمام السفارة الصينية في الهند خلال إحياء ذكرى انتفاضتهم ضد الصين

الشرطة الهندية - أرشيفية
الشرطة الهندية - أرشيفية
نيودلهي - (أ ب)
نشر في: الإثنين 10 مارس 2025 - 1:16 م | آخر تحديث: الإثنين 10 مارس 2025 - 1:16 م

اشتبك العشرات من المتظاهرين من سكان التبت مع الشرطة أمام السفارة الصينية في نيودلهي، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أحيا فيه مواطنون من التبت مقيمون في المنفى الذكرى الـ 66 لانتفاضتهم ضد الصين التي قمعتها القوات الصينية.

وكما حدث في السنوات الماضية، منعت الشرطة المتظاهرين من دخول السفارة واحتجزت بعضهم لفترة قصيرة بعد أن أسقطهم رجال الشرطة على الأرض بالقوة.

وتظاهر المئات أيضا في مدينة دارامسالا في شمال الهند، مقر حكومة التبت في المنفي ومقر إقامة الدلاي لاما، زعيمهم الروحي البالغ من العمر 89 عاما.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للصين، وحملوا أعلام التبت وعزفوا النشيدين الوطنيين للتبت والهند.

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