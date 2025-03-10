 ريال مدريد يتلقى دفعة ثنائية قبل مواجهة أتلتيكو بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ريال مدريد يتلقى دفعة ثنائية قبل مواجهة أتلتيكو بدوري الأبطال

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 10 مارس 2025 - 3:56 م | آخر تحديث: الإثنين 10 مارس 2025 - 3:56 م

زف الثنائي أنطونيو روديجر وتيبو كورتوا، لاعبا ريال مدريد، بشرى سارة لجماهير الميرنجي والمدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

استبعد أنشيلوتي روديجر وكورتوا من مواجهة رايو فاليكانو، أمس الأحد، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن روديجر وكورتوا عادا للمشاركة في التدريبات الجماعية، مما يعني جاهزيتهما للعب ضد أتلتيكو مدريد.

وكان روديجر يعاني من الإنفلونزا، لكنه تعافى وأصبح في حالة جيدة، بينما حصل كورتوا على راحة بسبب معاناته من إجهاد خفيف في وتر الركبة اليمنى.

ويحل ريال مدريد ضيفا على جاره أتلتيكو، بعد غد الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، قد انتهت بفوز الريال 2-1.


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