القوات البحرية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر سواحل البحر الأحمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت إحدى الوحدات البحرية بقاعدة البحر الأحمر من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في نطاق الأسطول الجنوبي.

يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمراراً لدور القوات البحرية في حماية السواحل المصرية.

وخلال تنفيذ مهام التأمين، رصدت الوحدة البحرية تحركات مشبوهة لفُلكتين، وتمكنت من اعتراضهما وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت (34,750) فرش من مخدر الحشيش و(365) لفافة من مخدر الهيدرو الجاف.

وقد تم تسليم المهربين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود القوات المسلحة لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وحماية الأمن القومي المصري.