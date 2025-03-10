كشف غموض العثور على جثة عامل دليفري مذبوحًا في مطروح

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح من كشف غموض ملابسات جريمة قتل رجل في العقد الرابع من عمره، يعمل عامل دليفري، حيث عُثر عليه في منطقة صحراوية مذبوحًا من الرقبة ومطعونًا من الظهر.

وكانت مديرية أمن مطروح قد تلقت بلاغًا من بعض أهالي مدينة مرسى مطروح يفيد بالعثور على جثة "محمد سعيد رجب" (35 عامًا)، مقيم بمنطقة الخروبة، ومواليد محافظة كفر الشيخ، يعمل عامل دليفري، في منطقة صحراوية بحي الزهور،

وتبين أن الجثة كانت مذبوحة من الرقبة ومطعونة بعدة طعنات في منطقة الظهر، وبتكثيف جهود البحث الجنائي بوحدة مباحث قسم شرطة مرسى مطروح، تم تحديد هوية الجاني.

وتبين أن الجاني هو صديق المجني عليه وزميله في العمل، حيث استدرجه وقتله ذبحًا وطعنًا، ثم ألقى بجثته في منطقة صحراوية مهجورة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

تم التحفظ على القاتل تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، كما تم التحفظ على جثمان الضحية تحت تصرف الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات.