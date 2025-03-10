وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء يعقد لقاء حواريا مع الكيانات الشبابية

التقى إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، مع الكيانات الشبابيهة، وشباب التطوع بالصالة المغطاة، لبحث سبل التعاون من أجل تنمية الشباب والسماع لمتطلباتهم.

جاء ذلك بحضور خالد مكاوي مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية، وعلاء الجغنة مدير إدارة شباب العريش،منسق التطوع، ومنسق الكيانات بالمديرية.

وخلال اللقاء أكد عبدالوهاب، أن الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، وشباب التطوع يعد نموذجًا للتضافر المجتمعي الرامي إلى استيعاب طاقات الشباب وصقل مواهبهم ومهاراتهم، وتأهيلهم من أجل القيام بدورهم في مسيرة التنمية.

كما شمل اللقاء بحث المحاور المختلفة، التي يمكن العمل عليها مع الكيانات وشباب التطوع، داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية خلال الفترة القادمة.