مانشستر سيتي يفوز على نيوكاسل بثنائية في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 11:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يناير 2026 - 12:05 ص

فاز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وسجّل أنطوان سيمينيو هدف المباراة الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 53، بعدما حول كرة رأسية متقنة إلى داخل الشباك.

وحاول نيوكاسل يونايتد إدراك التعادل والعودة إلى أجواء المباراة، إلا أن محاولاته لم تُكلل بالنجاح، حيث نجح ريان شرقي في قتل المباراة وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 99 لينتهي اللقاء بفوز السيتي خارج ملعبه بهدفين نظيفين، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الإياب.


