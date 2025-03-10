الشرطة العراقي يستقر على تعيين مؤمن سليمان خلفا لـ عظيمة

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استقر نادي الشرطة العراقي، على رحيل محمد عبد العظيم عظيمة، المدير الفني للفريق، وتعيين مواطنه مؤمن سليمان خلفًا له.

الشرطة حقق الفوز، بقيادة عظيمة، مساء أمس الأحد، على كربلاء برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري العراقي.

ووفقًا للقناة الرابعة العراقية فإن نادي الشرطة قرر فسخ تعاقد عظيمة بالتراضي بين الطرفين ليرحل عن تدريب الفريق، وأن مؤمن سليمان مدرب أهلي بنغازي الليبي السابق هو الأقرب لتولي المهمة الفنية خلفًا لعظيمة.

ويحتل الشرطة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 44 نقطة بفارق نقطتين عن زاخو المتصدر، ولا يزال لديه مباراتين مؤجلتين.

وخاض الشرطة العراقي تحت قيادة عظيمة 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل 5 مرات، ولم يتلقى أي هزيمة.