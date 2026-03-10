نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة محمد بطيشة، حملات مكثفة شملت جميع محطات الوقود بنطاقي المدينة والمركز، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد البترولية، وذلك بحضور إدارة تموين كفر الدوار والغرفة التجارية بالبحيرة.

وتابعت الحملات، بقيادة رئيس المدينة، عمل المحطات وتوافر السولار والبنزين، وكذلك التزام المحطات بالأسعار الجديدة المقررة دون زيادة، والتأكد من توافر المواد البترولية داخل المحطات مع عدم وجود تكدسات بين السيارات، ووضع ملصقات بالأسعار الجديدة على طلمبات البيع لإرشاد المواطنين.

من جانبه وجه بطيشة باستمرار متابعة محطات الوقود على مدار اليوم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وناشد رئيس المدينة، المواطنين من أبناء المركز والمدينة، بالإبلاغ حال رصد أي تجاوزات بمحطات الوقود، للتعامل الفوري معها.

واعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، رفعت مصر رسميًا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

-بنزين 95.. 24 جنيهاً للتر بدلا من 21 جنيها سابقا.

-بنزين 92.. 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه.

-بنزين 80.. 20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه.

-السولار.. 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه.

-غاز تموين السيارات 13 جنيها / م3 بدلا من 10 جنيهات.