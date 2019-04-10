محاولات جديدة لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني وسط الخرطوم

أطلقت قوة أمنية سودانية مساء اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم ، وذلك في محاولة لفض الاعتصام أمام قيادة الجيش، الذي دخل يومه الرابع .

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ): " إن قوة من الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة في محاولات متكررة لتلك القوة منذ الأمس لفض الاعتصام".

وكانت اشتباكات تجددت فجر اليوم بين الجيش وأفراد من أجهزة أمنية حاولت تفريق المعتصمين بالقوة، ونجح الجيش في السيطرة على الوضع وطرد القوة المهاجمة.

وكان وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة أرور، صرح أمس بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم خلال تفريق احتجاجات، تخللتها أعمال عنف، في البلاد منذ السبت الماضي.

وينفذ متظاهرون منذ السبت الماضي اعتصاما مفتوحا أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، للمطالبة بإسقاط نظام البشير، وفشلت محاولات أمنية في فضه أكثر من مرة .