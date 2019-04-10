زعيم كوريا الشمالية يدعو قادة حزب العمال الحاكم إلى التزام السلوك القويم

طالب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، كبار الشخصيات في حزب العمال الحاكم، بالتزام السلوك القويم، قائلا إنه يجب التخلص من "الممارسات المكروهة"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله: إنه "يجب التخلص من نزعات حماية الذات والانهزامية وسلطة الحزب والبيروقراطية المزمنة لدى قادة الحزب، وغيرها من الممارسات المكروهة".

ونتيجة لـ"الوضع المتوتر السائد"، يجب على الموظفين التنفيذ الكامل لاستراتيجية الحزب الجديدة التي أعلنها كيم العام الماضي.

وجاء تحذير كيم اليوم الأربعاء في اجتماع موسع للجنة المركزية لحزب العمال قبل يوم واحد من عقد اجتماع مجلس الشعب الأعلى.

وتأتي هذه الاجتماعات في ظل حالة من عدم الأمان في الخارج في أعقاب فشل قمة الرئيس كيم مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نهاية شباط/فبراير الماضي.

في غضون ذلك، يبدأ رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن زيارة إلى الولايات المتحدة بعد ظهر اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

ويبدأ مون زيارته باجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي، جون بولتون"، ثم يجتمع مع نائب الرئيس، مايك بنس غدًا الخميس.

وبعد ذلك سيعقد مون محادثات قمة ثنائية وموسعة مع ترامب ثم حضور مأدبة غداء لمدة ساعتين تقريبًا غدا، ومن المقرر أن يعود إلى سول في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وستكون هذه القمة أول لقاء بين مون وترامب منذ انهيار القمة الثانية بين ترامب وكيم، كما تعد الاجتماع السابع بين مون وترامب منذ تولي مون السلطة في أيار/مايو 2017.

وقال كيم هيون تشونج نائب مدير مكتب الأمن القومي الكوري إن هذه القمة تعقد بناء على وجود حاجة إلى التشاور بين البلدين من أجل إحياء الحوار مع كوريا الشمالية بعد انهيار قمة هانوي.

كما أشار إلى أن الرئيسين سيعقدان محادثات معمقة حول كيفية تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على ضرورة استمرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية.