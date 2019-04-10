كوريا الجنوبية: جهود لتحسين العلاقات بين سول وبيونج يانج وواشنطن

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي المعين حديثا كيم يون-تشول، اليوم الأربعاء، إنه سيبذل جهودا لتحسين العلاقات بين الكوريتين، وأيضا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكوريا الشمالية والولايات المتحدة لتتخذ شكلا متوازنا.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن كيم قوله -خلال لقائه مع رئيس الكتلة البرلمانية (عن الحزب الديمقراطي الحاكم) هونج يونج-بيو، في الجمعية الوطنية- إن المشاكل في العلاقات الثنائية بين الكوريتين تمت تسويتها في ظل المناخ الإيجابي الذي يسود العلاقات بين الكوريتين، وكذا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكوريا الشمالية والولايات المتحدة، والوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد أهمية التعاون مع الجمعية الوطنية لتوسيع التوافق الوطني في سياسات الحكومة المعنية بكوريا الشمالية، مضيفا أنه سيسعى للبحث عن حلول خلال زياراته المتكررة إلى الجمعية الوطنية وإجراء المشاورات معها.