وزير مالية ألمانيا: التوصل لحلول قوية لأزمة الاقتصاد في مواجهة كورونا

قال أولاف شولتس، وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية، إن نظراءه من الاتحاد الأوروبي توصلوا خلال اجتماعهم في برلين أمس الخميس، إلى "ثلاث إجابات قوية" في وجه التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

وقال شولتس بعد نهاية المفاوضات الشاقة مساء أمس: "اليوم يوم عظيم للتضامن الأوروبي، والقوة الأوروبية أيضا".

وأضاف الوزير: "تتعلق الحلول بصحة المواطنات والمواطنين وتأمين الوظائف، وأيضا ضمان بقاء العديد من الشركات خلال هذه الأزمة".

وأوضح شولتس أن الإجماع الذي تم التوصل إليه يتضمن إجابات قوية على المشكلات التي تسبب فيها تفشي الفيروس.

وأشار شولتس إلى دعم قوي سيقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بنك الاستثمار الأوروبي، كما سيتلقى العمال دعما عبر برنامج العمل لبعض الوقت على مستوى القارة.

وفضلا عن ذلك، ستجد الدول خطوط إقراض عبر مظلة الإنقاذ الأوروبية.

وأوضح الوزير: "هناك ثلاث إجابات قوية على الأزمة، وهي تتضمن إجمالا 500 مليار يورو تم التنسيق على إنفاقها بين الأوروبيين لمعالجة آثار أزمة فيروس كورونا".