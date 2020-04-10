وزير الدفاع البرازيلي يدعو إلى خفض الاعتماد على الواردات الطبية

قال وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزيفيدو، اليوم الخميس، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كشفت حاجة البرازيل للحد من اعتمادها على واردات المنتجات الطبية الرئيسية من الهند والصين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الجنرال أزيفيدو، قوله في مقابلة تليفزيونية إنه يجب على البلاد النظر إلى الصحة كمنطقة استراتيجية وتعزيز الإنتاج المحلي أو تنويع مصادرها من المنتجات الطبية حالما تنتهي الجائحة الفتاكة..

وسلط الجنرال أزيفيدو في المقابلة الضوء أيضا على اعتماد بلاده على الواردات الصينية، ولكنه أشار إلى أن" وزير الصحة نفسه قال إننا نعتمد بنسبة 90٪ على الإمدادات الطبية من الهند. فإذا كانت هناك مشكلة عندهم، كيف ستتمكن البرازيل من إنتاج الأسبرين والنوفالجين؟ ".