منظمة حقوقية يمنية تدعو إلى التدخل العاجل في مساعدة اليمن لمنع تفشي كورونا

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دعت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الجمعة، إلى التدخل العاجل في مساعدة اليمن لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتفادي وقوع كارثة إنسانية وخيمة.

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات (أهلية مقرها جنيف)، في ضوء تسجيل أول إصابة بالفيروس في اليمن، ضرورة بلورة خطة استجابة عاجلة لتجنيب اليمنين خطر تفشي الوباء في ظل التدهور الخطير للخدمات الصحية في البلاد.

وحثت المنظمة، جميع الأطراف في اليمن على الالتزام بالإجراءات العالمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الجائحة ومنع خطر تفشيه.

وقالت المنظمة، إنها تتابع بقلق بالغ الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس وتأثيرها على حياة المدنيين وحقوقهم المختلفة المكفولة بموجب الدستور اليمني والمعاهدات الدولية.

وأشارت إلى أن اليمن سجل أول حالة للجائحة في مدينة الشحر التابعة لمحافظة حضرموت أمس الخميس "فيما يتزايد خطر احتمال تفشي الوباء بصورة أكبر، الأمر الذي يستدعي مزيدا من الإجراءات والدعم الدولي العاجل".

وأكدت المنظمة أن تفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي يضع اليمن الذي يعاني أصلا من معدلات قياسية لانتشار أوبئة كثيرة وضعف البنية الصحية أمام تحديات ومخاطر كارثية.

كما دعت أطراف الصراع في اليمن إلى الاستجابة الفورية لدعوات إطلاق المعتقلين على خلفية الصراع الدائر باليمن و الالتزام.