وارسو تحيي الذكرى العاشرة لتحطم طائرة الرئاسة البولندية في روسيا

أحيت بولندا، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لحادث تحطم طائرة الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي بالقرب من مدينة سمولينسك الروسية، حيث لقى 96 شخصا حتفهم، بينهم الرئيس وزوجته وعدد من كبار السياسيين والعسكريين البولنديين.

وفي تمام الساعة 8:41 صباحًا، وبعد مرور 10 سنوات بالضبط على تحطم الطائرة، وضع كبار المسؤوليين في بولندا، وبينهم ياروسلاف كاتشينسكي، شقيق الرئيس الراحل وزعيم حزب القانون والعدالة الحاكم، ورئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي، ورئيسة مجلس النواب، إلزبيتا ويتيك، أكاليل الزهور على النصب التذكاري للرئيس ليخ كاتشينسكي، وكذلك نصب قريب لضحايا الحادث.

واستغرفت مراسم إحياء ذكرى الحادث وقتا قصيرا للغاية، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.

ووقعت الحادثة يوم 10 أبريل عام 2010، حينما كان وفد بولندي رفيع المستوى بقيادة الرئيس الراحل ليخ كاتشينسكي في طريقه إلى مدينة سمولينسك الروسية لإحياء ذكرى مقتل ما يقرب من 22000 مواطن بولندي، بينهم ضباط ورجال شرطة ومسؤولين حكوميين، على أيدي جهاز الشرطة السرية التابع للاتحاد السوفيتي (إن كيه في دي) ربيع عام 1940.