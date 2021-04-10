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بريطانيا: تسجيل 2589 حالة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: السبت 10 أبريل 2021 - 8:27 م | آخر تحديث: السبت 10 أبريل 2021 - 8:27 م

سجلت المملكة المتحدة 2589 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 4 ملايين و 368 ألفا و 45 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسجلت البلاد 40 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 127080.

وأعلنت المملكة المتحدة عن إعطاء 6 ملايين و 991 ألفا و 310 أشخاص الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن.

كما تم تطعيم 32 مليون و 10 آلاف و 244 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 313 ألفا و520 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين سبعة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 16 أسبوعا.


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