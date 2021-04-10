أعلنت شبكة قنوات "النهار" أنها ستدخل سباق رمضان المقبل، بـ 5 مسلسلات هي؛ "كله بالحب" بطولة الفنانين زينة، وأحمد السعدني وصابرين وريم البرودي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي إجتماعي و به بعض مواقف المغامرة و المواقف الكوميدية.

ومسلسل "بنت السلطان"، بطولة الممثلة روجينا، فبعد نجاحها الكبير في دور فدوى تطل علينا (عزة السلطان) التي تعيش في الأسكندرية وحدها بعد وفاة والدها تاجر المخدرات تعيش بلا علم تملكه، ولا مهارة ولكنها تملك خبرة الشارع قبل أن تهرب من الأسكندرية بأكملها فأخذتها الرياح إلى مصائب وأهوال لم تكن في خيالها .

كما تعرض النهار أيضا مسلسل "المداح"، بطولة الفنان حمادة هلال، والذي تدور أحداثه حول، صابر المداح الطفل الذي ولد يتيمآ لم يعرف له أب سوى الشيخ سالم إمام المسجد الذي احتضنه ورباه بسبب رؤية.

كما تعرض القناة أيضا مسلسل "ولاد ناس" بطولة صبري فواز ورانيا فريد شوقي، ومسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان وسهر الصايغ، وأشرف ذكي، والذي تدور أحداثه حول محامي التعويضات ذو الدهاء والمكر «كمال الأسطول» الذين يتحرى خلف قضية تعدي مجموعة من الشباب من عائلات ذوي النفوذ والسلطة على أمنية الفتاة الشابة التي تنتمي لطبقة إجتماعية بسيطة.