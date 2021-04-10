الرئيس التونسي يصل قصر الاتحادية للقاء السيسي

وصل الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم السبت، قصر الاتحادية؛ للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة بمطار القاهرة الدولي، الذي يحل ضيفًا على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية اليوم السبت بقصر الاتحادية؛ للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.