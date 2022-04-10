توزيع صناديق الحماية الاجتماعية من حياة كريمة على 160 أسرة بالوادى الجديد

أكدت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، اليوم /الأحد/، على التنسيق مع الجمعيات الخيرية وشركاء التنمية لضمان وصول المساعدات لكافة المستحقين، وإدراج غير المسجل منهم بقاعدة بيانات المستحقين على مستوى المحافظة وتحديثها بصفة دورية، وإعادة بحث الحالات على أرض الواقع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.



جاء ذلك خلال أعمال توزيع المرحلة الثانية من صناديق الحماية الاجتماعية المقدمة من مؤسسة "حياة كريمة" بمركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة لعدد 160 أسرة، وبحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، ومنسقي حياة كريمة بالمركز.



ومن ناحية أخري، صرح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأنه تم إجراء تصفيات المديرية لمسابقة المعلمة الفعالة لرياض الأطفال، والتي تأتي تحت شعار "بدعمك هنقدر"؛ وذلك في إطار تنفيذ برامج ومسابقات خطة الأنشطة الخاصة بالإدارة العامة لرياض الأطفال للعام الدراسي 2021 - 2022.



وأوضح حسن، في تصريح اليوم، أن المسابقة استهدفت معلمات رياض الأطفال بمستوياتها معلم مساعد؛ معلم؛ معلم أول؛ معلم أول أ؛ بشرط أساسي ألا يكون قد سبق للمعلمة أن فازت بالمسابقة للعام الماضي على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أن المسابقة تهدف للتأكيد على الاهتمام بالقضايا التي يتضمنها المنهج الجديد وتشجيع المعلمة على استخدام الأساليب المبتكرة في التعامل مع فئات الأطفال المستهدفة بالمسابقة؛ وتنفيذ أنشطة تدعم بث روح التعاطف وقبول الآخر لدى طفل الروضة ودعم تبادل الخبرات لدى جميع معلمات رياض الأطفال؛ وبث روح المنافسة والابتكار بين معلمات رياض الأطفال المشاركات في المسابقة.