الإمارات تستحوذ على قائمة فوربس لقادة الرعاية الصحية

تصدر مسؤولون بالقطاع الصحي بالإمارات قائمة "أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط" لمجلة فوربس لعام 2022.

وتضمنت القائمة التي أعلنت قبل أيام 50 قائدا "من رواد الأعمال الأكثر ابتكارًا في كبرى شركات القطاع الصحي في الشرق الأوسط، وأكثرها تأثيرا".

وأكد مسؤولو شركات صحية بالإمارات، ومختصون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن بيئة الاعمال المتميزة بالإمارات، والدعم الحكومي المتواصل، أسهم في تقدم القطاع الطبي الخاص، والتوسع في حجم المنشآت الصحية.

وهيمنت الإمارات على القائمة بواقع 25 قائدا يرأسون شركات رائدة، تتبعها السعودية بواقع 13 قائدا، ومصر بواقع ستة قادة، وقطر بواقع اثنين، وقائد واحد من الكويت، والجزائر، والأردن والمغرب.

وجاء الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "في بي إس للرعاية الصحية" بالإمارات، ضمن أكثر 10 قيادات في مجال الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط.

وتضم "في بي إس للرعاية الصحية"، 15 علامة تجارية و24 مستشفى متخصصاً بسعة تزيد عن 2700 سرير وأقسام مخصصة للصحة الرقمية والأدوية والعلوم الحيوية وأكثر من 125 مركزًا صحيًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند.

رجل الأعمال الهندي المولد شيد أول مستشفى في مجموعته الطبية، في عام 2007 بأبوظبي، وتوسعت مجموعته الطبية الى علامات تجارية مختلفة تشمل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات وتصنيع الأدوية والرعاية المنزلية والصحة المهنية وصيدليات.

ولعب الدكتور شمشير دورًا مهمًا في تطوير المرافق الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط على مدار العقد ونصف العقد الماضيين، وكان ومجموعته الطبية في طليعة المعركة ضد وباء كورونا.

وبالتعاون مع حكومة الهند، أحضر الدكتور شمشير عدة دفعات من الأطباء والممرضات إلى دولة الإمارات وضمن إمدادًا ثابتًا بالأدوية الأساسية من الهند إلى الإمارات أثناء الوباء.

وقدمت المجموعة أكثر من مليوني اختبار، وقدمت أكثر من نصف مليون لقاح للوقاية من كورونا ، وعالجت أكثر من 10000 مريض داخلي في جميع أنحاء الإمارات وسلطنة عمان.

وقال شمشير، لـ(د.ب.أ)، إن القطاع الصحي بالإمارات حريص على إدخال أحدث التقنيات الصحية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأفضل الكوادر الطبية من مختلف الدول مايسهم في تحقيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية.