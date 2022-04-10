كيوتو سانجا يهزم ساجان توسو بثلاثية في الدوري الياباني

فاز كيوتو سانجا على ضيفه ساجان توسو 3 / 1، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الياباني لكرة القدم.

وتقدم بيتر أوتاكا لكيوتو سانجا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف كاواساكي الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 70 عاد أوتاكا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يسجل يوجي أونو هدف سانجا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 77.

ورفع سانجا رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ساجان توسو عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز يوكوهاما مارينوس على كاشيما أنتلرز 3 / صفر، و سيريزو أوساكا على فيسيل كوبي 1 / صفر وسانفريس هيروشيما على افيسبا فوكوكا بذات النتيجة، وكونسادول سابورو على ناجويا جرامبوس 2 / صفر وتعادل شيميزو إس بالس مع جامبا أوساكا 1/1، واف سي طوكيو مع أوراوا ريد دياموندز سلبيا، وشونان بيلمير مع جوبيلو ايواتا بذات النتيجة.