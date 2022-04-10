 كيوتو سانجا يهزم ساجان توسو بثلاثية في الدوري الياباني - بوابة الشروق
الأحد 10 أبريل 2022 12:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

كيوتو سانجا يهزم ساجان توسو بثلاثية في الدوري الياباني

د ب أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 12:45 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 12:45 م

فاز كيوتو سانجا على ضيفه ساجان توسو 3 /  1، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الياباني لكرة القدم.

وتقدم بيتر أوتاكا لكيوتو سانجا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف كاواساكي الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 70 عاد أوتاكا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يسجل يوجي أونو هدف سانجا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 77.

ورفع سانجا رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ساجان توسو عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز يوكوهاما مارينوس على كاشيما أنتلرز 3 / صفر، و سيريزو أوساكا على فيسيل كوبي 1 / صفر وسانفريس هيروشيما على افيسبا فوكوكا بذات النتيجة، وكونسادول سابورو على ناجويا جرامبوس 2 / صفر وتعادل شيميزو إس بالس مع جامبا أوساكا 1/1، واف سي طوكيو مع أوراوا ريد دياموندز سلبيا، وشونان بيلمير مع جوبيلو ايواتا بذات النتيجة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك