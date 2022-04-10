التعاون الخليجي يؤكد دعمه للجهود الدولية في التعامل مع خزان النفط «صافر»

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس للجهود الدولية كل في التعامل مع خزان النفط "صافر" وضرورة دفع تلك الجهود وتسريعها، مشيرا في الوقت ذاته إلى الدعم المستمر لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال الحجرف، بمقر الأمانة اليوم الأحد، كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج والوفد المرافق له، مشيرة إلى أنه تم مناقشة جهود المنظمات الإنسانية في اليمن وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الإقليمية والدولية بالتزامن مع الهدنة.

كما تم -خلال اللقاء- استعراض خطة المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن للتعامل مع خزان النفط "صافر"، وذلك لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وشيكة إن لم يتم التعامل السريع معها.

والناقلة "صافر" هي وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية، وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015؛ أصبح النفط الخام المحمول على متنها (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة.