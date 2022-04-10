الأهلي والزمالك يقتربان من نهائي كأس مصر للطائرة

حقق فريق كرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، الفوز على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أشواط دون رد، في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي كأس مصر، والتي تقام على صالة النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتقدم الزمالك في المباراة الأولى بنتائج أشواط، (25-15, 25-21، 25-19)، على أن تقام المبارة الثانية اليوم.
ومن جانب آخر تغلب النادي الأهلي على نظيره بتروجت بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي لكأس مصر.
وتقام المسابقة بنظام البلاي أوف من 3 مباريات و في حالة تحقيق الأهلي و الزمالك الفوز في المباراة الثانية المقرر لها اليوم يحسمان الصعود للنهائي.
ويعد الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.