 تايلاند تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا و108 وفيات - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا و108 وفيات

بانكوك - أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 9:37 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 9:37 ص

ذكرت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 25 ألفا و139 إصابة جديدة و108 وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أن العدد الإجمالي لحالات إصابات كورونا ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و883 ألفا و485 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 26 ألفا و83 حالة.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 3 ملايين و606 آلاف و429 حالة حتى الآن، بعد تسجيل تعافي 25 ألفا و509 حالات خلال الساعات الماضية.

وقامت تايلاند بتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بالجرعة الكاملة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد.

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