قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المنتجات موجودة في الأسواق، مرجعًا سبب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل إلى عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتغيرات المناخية خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم السبت، أن موجات الصقيع التي حدثت في شهر مارس الماضي أدت إلى انخفاض معدلات الإنتاج، وتأخير موعد حصاد المحاصيل، ما أدى بالتالي إلى عدم استقرار الأسعار.

وأكد أن هناك إنتاج كثير منذ أربعة أيام، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، من أربع محاصيل ضمن التي شهدت تحركات سعرية خلال الفترة الماضية، وهي: الخيار والفلفل والباذنجان والكوسة، مضيفًا أن أسعار هذه المنتجات ستنخفض تدريجيًا.

وأوضح أن أسعار الكوسة تتراوح من 2 إلى 3 جنيهات في أسواق الجملة، ومن 4 إلى 5 جنيهات في أسواق التجزئة، بينما تصل أسعار البطاطس من 4 إلى 4.5 جنيه في أسواق الجملة، ومن 6 إلى 7 جنيهات في أسواق التجزئة، مؤكدًا أن هناك مراقبة للأسعار في كل الأسواق الشعبية.

ولفت إلى أن سعر الطماطم يتراوح من 12 إلى 15 جنيهًا في الأماكن الشعبية، وتصل إلى 20 جنيهًا في الأحياء الراقية، قائلا إن الأسعار سوف تستقر خلال فترة من 15 إلى 25 يومًا مع استقرار الأحوال الجوية: «تدخل إلهي، مش بمزاج أي حد»، بحسب تعييره.