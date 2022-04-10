وزير خارجية سوريا في رسالة احتجاجية لـ«جوتيريش»: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ممنهجة

بعث وزير الخارجية والمغتربين السوريين الدكتور فيصل المقداد، رسالة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي إلى، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الأحد، قال وزير الخارجية السوري في رسالته إن «استمرار كيان الاحتلال الاسرائيلي في شن الاعتداءات ضد سورية، بات يرقى لمستوى العدوان الممنهج والنمطي».

ونوه «المقداد» إلى أن عدم إدانة هذه الاعتداءات المتكررة، بات يُشجِّع كيان الاحتلال الإسرائيلي على التمادي والاستمرار والتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية، ويضع مصداقية الأمم المتحدة، وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك.